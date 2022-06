Die Konzeption, die Entwicklung und der Bau von Möbeln ist etwas, das man mehr als vieles andere mit Herz und Seele, mit Gefühl und Verstand tun muss. Besonders Qualitätsmöbel sind keine schnelllebigen, herkömmlichen Produkte.

Es sind Mittelpunkte unseres Lebens, verleihen den Räumen – über deren eigentliche Funktionen hinaus – das Flair, das uns Wohlgefühl, Ruhe und Regeneration ermöglicht. Eine Tatsache – und Verantwortung – der wir uns jederzeit zutiefst bewusst sind. Hochwertige Möbel drücken auch unsere Art zu leben aus, zeigen was uns unsere eigenen vier Wände wert sind! Beständiger Wert in vollendeter Form Wir sind ein Massivmöbelspezialist und verarbeiten zum größten Teil Fichte, Kirsch und Ahorn. Mit Hilfe unserer ausgezeichneten Fachkräfte und viel Know-how sind wir in der Lage alte handwerkliche Traditionen mit modernsten Fertigungstechniken zu kombinieren. Mit vielen verschiedenen Profilen und Oberflächen sind wir in der Lage, unseren Möbeln alle möglichen Charakteristika, von urig-rustikal über Landhaus bis hin zu elegant und modern, zu verleihen – und das absolut stilecht. So finden z.B. alte massive Beschläge Verwendung bei den Buffets und modernste Beschlagtechnik wird im Küchenbereich eingesetzt. Ergonomie gleichberechtigt mit Design Bei unseren Möbeln achten wir darauf, dass eine 100%ige Alltagstauglichkeit vorhanden ist. Unsere Sitzmöbel sind dem menschlichen Körper angepasst, zeichnen sich durch große Bequemlichkeit aus und ermöglichen ein ermüdungsfreies Sitzen – selbst ungepolsterte Eckbänke. Qualität die besteht In unserer hauseigenen Polsterei verwenden wir nur hochwertige Ware. Wir legen Wert auf höchstmöglichen Sitzkomfort. Dazu gehören hochwertige Schaumstoffe und eine große Auswahl an geschmackvollen Stoffen. Viele Sitzpolsterungen werden mit Mikrotaschenfederkern ausgeliefert. Vielfalt als Normalität Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Perfektionieren der Oberflächen. Wir wenden alte Wischtechniken genauso professionell an wie moderne Wasserlacksysteme. Alles aus einer Hand Wir fertigen Möbel für den gesamten Innenbereich: Eckbänke, Polstermöbel, Klein- und Einzelmöbel, Innenausbauten, Schlafzimmer, Küchen, Innentüren, Badmöbel. Und das für Privat genauso wie für die Hotellerie, Gastronomie, Privatzimmervermieter, Appartementhäuser, Geschäftslokale.