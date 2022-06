Ich biete Ihnen mit meinem Büro die klassischen Architekten- leistungen nach den Leistungsphasen 1- 9 der HOAI:



- Grundlagenermittlung

- Konzeptentwicklung/Vorentwurf

- Entwurfsplanung

- Genehmigungsplanung

- Ausführungsplanung

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe der Bauleistungen

- Bauüberwachung und Qualitätskontrolle

- Dokumentation



Unsere Projekte bearbeiten wir komplett aus einer Hand oder bei Wunsch auch in einzelnen dieser Leistungsphasen, jeweils bei Neubau und Bauen im Bestand sowie bei Denkmalen und für private wie für öffentliche Bauherren.



Dabei legen wir von Beginn an großen Wert auf eine kompetente Beratung der Bauherren und auf die gründliche Planung sowie kontinuierliche Überwachung des Projektablaufes hinsichtlich der vereinbarten Termine und Kosten.



Aber auch unabhängig von einem konkreten Planungsauftrag, z.B. in Vorbereitung einer Baumaßnahme, bringen wir unsere Erfahrung und Ideen gern im Rahmen folgender Leistungen ein:



- Machbarkeitsstudien

- Wettbewerbe

- Voruntersuchungen

- Bewertung bestehender Bausubstanz

- Beratung zum Umgang mit Baudenkmalen

- Analyse und Darstellung der Potentiale eines Bauvorhabens

- Kostenschätzung und -berechnung, Ablaufpläne

- Unterstützung bei Förderanträgen und Ermittlung von

Steuervorteilen

- Betreuung und Koordination von Baugruppen

- Vermittlung und Koordination kompetenter Fach-Ingenieure und

Bausachverständiger