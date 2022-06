FM GILT ALS FÜHRENDES UND INNOVATIVES UNTERNEHMEN SEINER BRANCHE

Geschäftsführung: v.l.n.r.: Christian Rösler, Herbert Traxler

daher ist es auch kein Zufall, dass FM im Jahr 2009 das Österreichische Staatswappen der Republik entgegennehmen durfte. Eine Auszeichnung, die neben den wirtschaftlichen Leistungen die Kompetenz und Professionalität des Unternehmens transparent macht.

Kundenservice

„Kommen Sie Ihrer Küche zum Leben näher“ Auf unserer Website finden Sie alles, was Küchen zum Leben ausmachen und noch vieles mehr. Nehmen Sie sich Zeit, gehen Sie eine Runde durch unseren virtuellen 3D-Schauraum und wählen Sie dann aus den Stilrichtungen Landhaus, Zeitlos und Trend Ihren Favoriten. Genießen Sie die Modell- und Farbenvielfalt. Denn Farben bereichern das Leben und sorgen in Küchen für zusätzliche Vertrautheit und uneingeschränktes Wohlbehagen. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserem Farbkonfigurator die Möglichkeit, die perfekte Wahl für Ihre FM Küche zu treffen.

Immer an Ihrer Seite unter dem Menüpunkt Fachhändler auf unserer Webseite finden Sie Ihren FM-Planungspartner in Ihrer Nähe. Mit unseren kompetenten Handelspartnern an Ihrer Seite werden Küchen zum Leben – ganz Ihren Wünschen und Anforderungen gerecht – realisiert.