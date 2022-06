LEITNER ERGOMÖBEL GmbH steht für Entwicklung, Produktion und Vertrieb ergonomischer Möbel. Geschäftsführer Franz Leitner setzt bei seinen Produkten auf Funktionalität, Ergonomie und Design. Das bewährte Programm aus der Modellreihe CLASSIC umfasst Sitz/Stehhilfen, Bürodrehstühle, Arbeitsdrehstühle, Kindergarten- und Schulausstattung, höhenverstellbare Tische und Pulte. Mit der neuen Modellreihe DELUXE wurde Schönheit und Ästhetik mit den gesundheitlichen Aspekten der Ergonomie verbunden. Die sportlich, elegante Linie soll in erster Linie vom Design her ansprechen, Gesundheit und Ergonomie sind ganz einfach unaufdringlich mit inklusive. Optimal geeignet für: Foyers in Banken, Unternehmen, Institutionen, Autohäuser, Messen, Ausstellungen und Events...

Austria Export Design_WKO_Leitner_Ergomöbel