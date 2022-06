Umgeben Sie sich mit Außergewöhnlichem, mit Dingen die für Sie wertvoll sind, an denen Sie täglich Ihre Freude haben. Bei uns erhalten Sie keine Massenware aus Billiglohnländern, sondern in Deutschland produzierte Ware, bei der Qualität und Nachhaltigkeit ganz oben stehen.

Als ausgebildete Innenarchitektin ist das mein Ratschlag: Seien Sie an genau den Stellen in Ihrem Wohnraum außergewöhnlich, die für Sie besonders wichtig sind. Wählen Sie z.B. für Ihren Lieblingssessel genau den Bezugsstoff, der am Besten zu Ihnen und Ihrer Umgebung passt– schlendern Sie durch unsere Galerie um sich Anregungen zu holen oder kleiden Sie Klara & Co. doch einfach selbst ein. Mit über 7000 Stoffen können Sie sich in unserem Konfigurator richtig ausleben. Mit jedem bestellten Polsterunikat erhalten Sie ein echtes Stück Handarbeit -hergestellt mit dem Können und der Tradition eines Familienunternehmens, dass seit 1949 ein Spezialist für qualitativ hochwertige Möbel ist. In der Traditionsregion Oberfranken hat das Unternehmen seinen Sitz und stellt für seine Kunden seit je her maßgefertigtePolsterstücke her. In der Regel werden die qualifizierten Polsterer im Unternehmen selbst ausgebildet und sind am Ende ihrer Ausbildung in der Lage eine Klara mit Knopfheftung mit Bestnote anzufertigen. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und stehen Ihnen für eine Beratung gerne zur Seite. Ihre Tina Gehlen-Hopf & das Polsterunikat-Team