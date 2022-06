IHRE RÄUME UNSERE INSPIRATION

VINTAGENCY bietet Orientierung in der Flut an Möglichkeiten und entwickelt Interior Design Lösungen für Ihr Zuhause oder Ihren Firmensitz in Berlin.

Unsere Spezialität: Wir kombinieren Vintage-Objekte und Designklassiker mit Einzelstücken von jungen, lokalen Labels – und erschaffen so Räume mit dem einzigartig mühelosen Berlin Style.

Nach einer ausführlichen Vorbesprechung erstellen wir Moodboards und Modellbilder, um Ihre Vorstellungen und Ansprüche mit Ihnen abzustimmen. Je nach den Voraussetzungen der Räumlichkeiten bieten wir ein breites Spektrum von Services an - von Renovierungs- und Umbauarbeiten bis hin zur ganzheitlichen Gestaltung und Einrichtung. Dabei arbeiten wir eng mit renommierten Architekten, Stylisten, Umbau-Profis, unzähligen Design- und Kunst-Galerien sowie einem international tätigen Kunstconsultant zusammen.

FÜR SIE, MIT IHNEN GEMEINSAMES GESTALTEN

Ob Sie in zeitlose Möbelstücke und Kunstwerke investieren, eine einzigartige Arbeitsatmosphäre oder ein unkonventionelles Zuhause kreieren wollen: Sie können in jedem Schritt am kreativen Prozess mitwirken – oder Sie lehnen sich zurück und überlassen uns die Führung. VINTAGENCY übernimmt für Sie alle administrativen Aufgaben, kommuniziert und verhandelt mit Galerien, Händlern und Vertragspartnern. Natürlich auf Deutsch und auf Englisch.

LASSEN SIE UNS GEMEINSAM UNVERWECHSELBARES ERSCHAFFEN.