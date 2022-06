solpuri ist ein ein junger deutscher Möbelhersteller - sowohl für Gartenmöbel als auch für den Indoor-Bereich. solpuri ist es gelungen, sich binnen weniger Jahre, dank frischen Designs und Top-Qualität, einen ausgezeichneten Namen in der Branche aufzubauen. Der Name solpuri besteht aus Sol (lat. Sonne) sowie Puri, das für puristisches Design steht. Das dynamische Unternehmen hat seinen Sitz in München und arbeitet mit einem erfahrenen Team aus kreativen Designern sowie Möbelkonstrukteuren zusammen, um zeitlose und moderne Möbel für anspruchsvolle Kunden zu entwickeln.Namhafte Designer wie Klaus Nolting, Karsten Weigel, Hugo de Ruiter und Andreas Ben Esser als Kooperationspartner, prägen das Design, welches durch die partielle Fertigung in Italien, den USA oder Asien sowohl deutsche als auch internationale Werte verkörpert. So produziert solpuri ausgereifte, langlebige Möbel-Kollektionen für den Außenbereich, bei denen insbesondere Edelstahl als heißer Designtrend die Kollektionen prägt.Die ästhetischen, edlen Möbelentwürfe werden in Gestaltung und Ausführung jedem Kundenwunsch angepasst und erfüllen so, neben ganz praktischen Erfordernissen, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit und Individualität. Dank der durchdachten und hochwertigen Verarbeitung können Bespannungen und Geflechte auch nach Jahren problemlos ausgetauscht und repariert werden - Umweltschutz pur!