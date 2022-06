Design, Qualität und die Erfüllung Ihrer Wünsche. Das sind unsere Ansprüche, die uns zur Nummer Eins machen. Schösswender, als Großtischlerei beheimatet im oberösterreichischen Franking, das sind 180 Profis, über 50 verschiedene Modelle, mehr als 80 Holz- und Dekorfarben und über 100 Stoff- und Lederarten. Aus diesen Voraussetzungen entsteht Ihr Traumessplatz, als Unikat und passend zu Ihrer bestehenden oder neuen Küche.

Schon seit den 1980’er Jahren handelt Schösswender, benannt nach dem Gründer Sebastian Schösswender, mit Eckbankgruppen nach eigenen Entwürfen. Seit 1995 produzieren wir erfolgreich in Oberösterreich und investieren dabei regelmäßig in modernste Technik und in Serviceleistungen für unsere Kunden. Die neueste Errungenschaft: Der neuerbaute Schauraum in Franking, der auf 430 Quadratmetern permanent 30 Modelle ausstellt. Hier können Sie die ganze Welt von Schösswender hautnah erleben, erfahren die Bequemlichkeit unseres eigens entwickelten Relaxsitzes, lassen Sich inspirieren und beraten und werden kompetent vom Tischlermeister in der Planung Ihres Essplatzes unterstützt. Gleiches gilt übrigens für unseren Wiener Schauraum, der mit 10 Modellen dem Osten Österreichs die Tür zur Schösswender Vielfalt öffnet.

Unsere Designerfahrung reicht von modernen Essgruppen und praktisch und schnell ausziehbaren Eckbänken und Tischen über die Königsklasse der Dining Edition zum klassischen Landhausstil. Immer passend zum unvergleichlichen Stil bieten wir Ihnen Beimöbel mit praktischem Stauraum. Dank bester Kontakte in die Branche können wir unsere Essgruppen an alle führenden Küchenhersteller anpassen. Dadurch bekommen Ihre Küche und Ihr Essplatz (als zentrale Wohnräume ohnehin etwas ganz Besonderes) neuen Glanz und strahlen frische und stimmige Atmosphäre aus.

Die Preiseinstiegslinie „Massivline&more“ wird zu einem großen Teil in unserem Tochterunternehmen in Rumänien produziert und macht das unvergleichliche Schösswender-Design auch für den kleinen Geldbeutel zugänglich. Zudem bieten wir überprüfte Nachhaltigkeit: Ausgewählte Modelle sind seit 2014 als FSC®-zertifizierte Möbel erhältlich.