fräch- design und Kunst hat seinen Ausstellungsraum mit Werkstatt im Haus für Kunst und Handwerk, Koppel 66 in Hamburg/ St. Georg, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs. fräch- Design und Kunst produziert aus Schurwollfilzen und anderen Naturmaterialien Paravents, Akustikpaneele, Teppiche und Kissen. fräch-Design und Kunst stellt diese Dinge für jeden Kunden in verschiedenen Größen und Farben her.