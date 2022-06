Erbaut um 1890, in einer ehemaligen Fabrikhalle aus der Gründerzeit finden Sie unseren lichtdurchfluteten Fliesen Schau Raum. Besuchen Sie uns in Ebersbach a. d. Fils, direkt an der B10 nur einen Katzensprung entfernt von Esslingen, Kirchheim/Teck, Göppingen oder Nürtingen.