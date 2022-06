Die Firma DIMODIS entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet individuelle Möbel, die durch ihre Verbindung von Luxus und Purismus gekennzeichnet sind. Ihre Leidenschaft ist es, kompromisslose Spitzenprodukte herzustellen - auch kleinste Details in höchstmöglicher Qualität. Jedes einzelne ihrer Möbelstücke wird in aufwändiger Handarbeit und unter Verwendung wertvollster Materialien vollendet. Alle DIMODIS-Produkte werden komplett und ausschließlich in Deutschland gefertigt - mit deutschen Löhnen und Umweltstandards. So kann die gleichbleibende Qualität der Möbel sichergestellt werden. Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen möglich.