Im Bereich der Innenleuchten finden Sie qualitativ hochwertige Wandleuchten, Bodenleuchten, Möbelleuchten, Badleuchten, Standleuchten, Tischleuchten und Deckenleuchten. Wir haben auch eine breite Palette von LED-Leuchten im Angebot, damit wirklich alles für Ihren Innenbereich abgedeckt ist. Auch im Außenbereich punktet unser Shop mit seiner breiten Vielfalt. Von Pollerleuchten, Strahler, Wand- und Bodenleuchten finden Sie hier alles was Ihr Herz begehrt. Und auch hier sind wiederum viele LED-Leuchten im Sortiment, welche Ihren Außenbereich erstrahlen lassen. Bei jeder Lampe handelt es sich um Qualitätsware von renommierten Produzenten und Designer wie Astro, Almalight, Bernd Unrecht, Fontana Arte, Foscarini, Molto Luce, Moooi und viele mehr. Da bei einer so großen Auswahl auch viele Fragen aufkommen können, steht Ihnen unser kompetenter Kundendienst tatkräftig zur Verfügung und handelt stets im Interesse der Kunden. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen sogar Ihren ganz persönlichen Lichtplan für Ihren Innen- und Außenbereich! Lampen kaufen war noch nie so einfach – Überzeugen Sie sich selbst!