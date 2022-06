2 Jahre vor Philips und 30 Jahre vor Osram wurde von Max Körting und Wilhelm Mathiesen am 1. August 1889 die offene Handelsgesellschaft Körting & Mathiesen gegründet, die bald darauf unter dem internationalen Warenzeichen KANDEM firmierte. Vor dem Zweiten Weltkrieg war KANDEM einer der größten Leuchtenhersteller Europas. 1948 erfolgte die Neugründung der Firma als KANDEM APPARATE- und LEUCHTENBAU GmbH mit Sitz in Limburg an der Lahn.

Im Jahre 2001 wurde das Unternehmen Teil der DR. FISCHER Gruppe, die KANDEM mit seiner Spezialisierung und Kompetenz ideal ergänzt. Die DR. FISCHER Gruppe sorgt für weiteren Erfolg und Fortschritt der ältesten Leuchtenmarke in Deutschland inklusive Entwicklung neuer innovativer Lösungen mithilfe LED-Technologie.

Heute ist KANDEM der Partner für Projektlösungen, sowohl mit Standardleuchten für den Büro- und Industriebereich, als auch für objektspezifische, maßgeschneiderte Sonderlösungen. Kurze Entscheidungswege, hochqualifizierte Mitarbeiter und kooperative Kundenbeziehungen erlauben es, für nahezu alle Anforderungen bei der Innen- und Außenbeleuchtung schnell optimale individuelle Lösungen zu finden.