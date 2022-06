DESIGN STUDIO NIRUK - das sind Nina Ruthe-Klein und David Antonin. Gegründet wurde es im Januar 2011 von Nina, die Objektdesign mit Schwerpunkt Produktdesign und Kommunikationsdesign in Krefeld studierte. Beide Studiengänge schloss Sie jeweils mit Diplom an der Hochschule Niederrhein, ehem. Werkkunstschule mit Baushaustradtion, zwischen 1998 und 2000 ab. David beendete sein Studium, wie auch Nina in Krefeld mit dem Bachelor of Arts in 2015. Die Schwerpunkte im Studium lagen bei Beiden im Bereich des experimentellen Entwerfens und in der Auseinandersetzung mit Material und Herstellungsprozessen. Das Studio ist spezialisiert auf die Entwicklung von Materialien, auf Objekt- und Produktdesign und ist auf Anfrage im Bereich Styling für individuelle Interiorprojekte unterwegs.

Nina und David erarbeiten die ihnen gestellten Aufgaben durch eine zunächst experimentelle Herangehensweise, die der Weg zu stimmigen Lösungen ist. Die dabei entstehenden Konzepte und Entwürfe sind pur, authentisch und voller Spannung.

Nina unterrichtet Formsprache für angehende Produktdesigner in Köln und ist Vorsitzende des VDID (Verband Deutscher Industrie Designer) NRW.