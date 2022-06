Firmengeschichte

1853Eröffnung einer Schlosserei durchSchlosser- und Schmiedemeister Carl Josef Schneider aus Blankenau. 1876erste Lieferung von 13schmiedeeisernen Gaslaternen an dieGasanstalt Hamm (18.08). 1888handelsgerichtliche Eintragung als oHG. Gebr. J. & C. SchneiderInstallationsgeschäft und Schlosserei. 1920Abtrennung der Abteilung Installation-Heizungsbau, neue Firmierung: Gebr. J. & C. Schneider Fabrik für Beleuchtung / Emaillierwerk. 1925Eintragung des Warenzeichens: GICS 1945Permit to RE-OPEN (16.06) 1949neue Firmierung als KG. Gebr. J. & C.Schneider Leuchtenfabrik und Emaillierwerk 1978Änderung und Eintragung des Warenzeichens: GICS 2005Umwandlung der Firma in => GICS Leuchten GmbH