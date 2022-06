Die Firma Ludwig Gutmann GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Redwitz an der Rodach und wurde 1867 als Produktionsbetrieb für Rattankörbe gegründet. Das Traditionsunternehmen ist seit seiner Gründung in Familienbesitz und fungiert als reiner Großhandel.

Durch Sortimentserweiterungen hat sich der Betrieb immer weiterentwickelt, so dass seit 1990 auch Polstermöbel und Massivholzmöbel angeboten werden. Heute ist das Lifestyle-Unternehmen ein Global Player mit Möbelimporten aus der ganzen Welt und hat sich als Handelsmarke unter dem Namen „Gutmann Factory“ etabliert. Das Team um die beiden Inhaber und Geschäftsführer Günter und Heinrich Fischer besteht inzwischen aus ca. 95 Mitarbeitern. Mit einer Lagerfläche von 36.000 Quadratmetern und einer eigenen LKW Flotte ist die Firma Gutmann ein kompetenter und zuverlässiger Partner für den Handel.