nora systems GmbH

Bis 2007 gehörte das Unternehmen dem Weinheimer Freudenberg Konzern an und war bekannt unter Freudenberg Bausysteme KG. Es prägt seit Jahrzehnten die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen undSchuhkomponenten. Mit dem Verkauf durch den Freudenberg-Konzern 2007 gehört das Unternehmen einem deutschen Erwerber-Konsortium. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 1.100 Mitarbeiter, die 2012 mehr als 205,8 Millionen Euro erwirtschafteten. Am Stammsitz in Weinheim arbeiten heute rund 880 Mitarbeiter, er ist gleichzeitig Entwicklungs- und Produktionsstandort sowie Sitz der Verwaltung. Weltweit ist nora systems in über 80 Ländern aktiv, davon in 15 Ländern mit eigenen Vertriebsorganisationen. Die interne nora academy sichert ein einheitliches Unternehmens- und Produktwissen.

Unsere Unternehmenswerte

Kundenorientierung: nora steht konsequent für Premiumqualität. Das Ziel unserer Arbeit ist dabei immer, für unsere Kunden einen dauerhaften und einzigartigen Nutzen zu schaffen. Erst wenn sie vollständig zufrieden sind, sind wir es auch. Das erreichen wir nicht nur durch unsere Produkte, sondern durch die kontinuierliche Begleitung unserer Kunden im Planungs- und Realisierungsprozess. Dabei gehen wir mit unseren Serviceleistungen auf den Kunden individuell ein. Zusammenarbeit: Als Team wissen wir, dass Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit essentiell sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Unser täglicher Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt, sowohl intern als auch gegenüber unseren externen Partnern und Kunden. Integrität: Wir produzieren und verkaufen unsere Produkte nicht nur, wir leben sie. Qualität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und ein hoher Nutzwert für die Kunden sind nur ein paar gute Gründe dafür. Möglich ist das, weil wir ein ehrliches und konstruktives Miteinander pflegen. Unsere oberste Prämisse gegenüber unseren Geschäftspartnern ist loyales Verhalten. Aus diesem Grund genießen wir seit über sieben Jahrzehnten das Vertrauen unserer Kunden. Aufgeschlossenheit: Nur wer sich weiterentwickelt kann bestehen. Unser Innovationsgeist beschränkt sich dabei nicht nur auf die Produktentwicklung. Innovativ zu sein, bedeutet für uns in allen Bereichen ständiges Lernen – von den Märkten, unseren Kunden und nicht zuletzt auch voneinander. Verantwortung: Unsere Wurzeln liegen in Deutschland, aber wir denken und handeln international. Ob ökonomisch, ökologisch oder sozial, über allem steht ganzheitliches und in die Zukunft gerichtetes Denken. Verantwortung ist für uns daher nicht nur ein Wort, es ist unser Leitmotiv und umfasst Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter, Pflichtbewusstsein gegenüber unseren Mitarbeitern und Aufmerksamkeit für unseren Lebensraum.