Besser Individualität als Standard

Ihr Lebensstil ist individuell. Ihre Ansprüche sind das auch. Warum also sollte Ihre Einrichtung es nicht sein? Gönnen Sie sich das Besondere: Innenausbauten oder Einzelstücke im exklusiven Design. Die Schreinerei Karl Vath BERÄT Sie und realisiert Ihre Wünsche - Damit Ihre Einrichtung wirklich zu Ihnen passt! Besser Perfektion als Notlösung Natürlich wollen Sie sich nach Maß einrichten. Was aber, wenn sich Ihre gewünschten Vorstellungen nicht mit Standard-Produkten erfüllen lassen? Sollen Sie Kompromisse schließen? Für Ihr GELD haben Sie Besseres verdient: Denn wir machen es richtig, millimetergenau und in Ihren Wunschmaterialien. Besser Service als Umstand Wir ergänzen und reparieren, was Ihnen ans Herz gewachsen ist. Wir BERATEN Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause, und natürlich nehmen wir auch sofort vor Ort Maß und haben für sie immer gute Ideen, Vorschläge und Anregungen.