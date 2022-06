Das Studio ist eine Lichtmanufaktur, die sich in Holzhausen befindet, südlich von München am Starnberger See.

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht das Entwickeln, Gestalten und Produzieren von Leuchten und künstlerischen Objekten sowie Lichtplanung. Für mich ist ein Design genau dann gelungen, wenn sich die Funktion und die Ästhetik des Objekts so verbinden, dass auch Freude entsteht. "Poetisch, spielerisch und in ihrer Ausführung auf das Wesentliche beschränkt, gekennzeichnet durch ungewöhnliche Lösungen": Diese Beschreibung meiner bisherigen Arbeiten fand ich besonders zutreffend.