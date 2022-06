Was uns auszeichnet: Rheinische Leuchten Manufaktur – mit Herz und viel Verstand

Ideen, Träume, Ziele, Freundschaft, Verantwortung und Herzblut – das ist die Essenz von less'n'more, der rheinischen Design Manufaktur. Unser Unternehmen steht für nachhaltiges Design, entwickelt und produziert im historischen Walzwerk in Pulheim zu Füßen unserer geliebten Domstadt Köln.

Für uns und unsere Kunden gestalten wir Produkte die ganzheitlich durchdacht und auf das Wesentliche reduziert sind. Höchste Qualität, moderne Technologien und unsere Liebe zum Detail schaffen bleibende, ästhetische Werte. Wir fertigen Objekte, die Freude machen und unserer Auffassung von Verantwortung gerecht werden. Sie stehen für die perfekte Symbiose aus Nachhaltigkeit und Design. Dabei verstehen wir unseren Namen als Haltung: Weniger ist mehr.

In kreativer, historischer Atmosphäre mit viel Licht, Backstein, Holz und Glas, arbeiten wir gemeinsam mit unserem Team an unseren Produkten. Es wird entwickelt, gestaltet, produziert, verpackt, viel gelacht - auch konstruktiv gestritten - und häufig miteinander gegessen. Derzeit gehören neben Paul rund 15 Personen in den Bereichen Verwaltung, Montage und Vertrieb zu unserem Team.