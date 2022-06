Anna Claudia Strolz entwirft und produziert Leuchten aus exklusiven Materialien wie Textilien, Holz, Leder und Metall. Hergestellt werden die Produkte in Zusammenarbeit mit innovativen Handwerkern des Werkraum Bregenzerwald. Diese Kooperative verbindet in hochwertigen Produkten das Schöne mit dem Nützlichen. Ein Anspruch, den Strolz Leuchten auch mit dem Laden und dem Atelier in einem Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert in Bregenz erfüllt.