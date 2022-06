Seit mittlerweile 2005 ist Objekt-Designo auf dem Markt der Designmöbel stetig am Wachsen und mit Produkten wie z.B. GASTRONOMIEMÖBEL, BARHOCKER, DESIGNBARHOCKER, LOUNGESESSEL, RATTANMÖBEL, ESSZIMMERSTÜHLE, BESUCHERSTÜHLE, ANTIK SEKRETÄRE, SITZSÄCKE , moree LEUCHTMÖBEL, HOLZMÖBEL vertreten. Das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Daher legen wir bei unseren Designmöbel höchsten Wert auf ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung. Die Zufriedenheit und sehr gute Resonanz des immer größer wachsenden Kundenstamms bestätigen uns darin. Wir greifen auf mittlerweile über 100.000 Lagerprodukte aus den Bereichen Designmöbel, Gastronomiemöbel, Barhocker. Loungesessel, Esszimmerstühle zurück und können somit schnell und zuverlässig die Ware an Ihre Wunschadresse versenden, so dass Sie in der Regel nie länger als 3 Tage auf Ihre Bestellung warten müssen. Unsere Philosophie ist und bleibt das gegenseitige Vertrauen, Zuverlässigkeit und Seriosität auf dem Designmöbel und Online-Markt.