Monolith Grill GmbH

Aus der Leidenschaft für das Grillen und der Suche nach dem perfekten Grill entstand vor knapp 8 Jahren die Idee ein eigenes Grillgerät zu entwickeln und bauen zu lassen. Nicht nur für uns gilt das jahrtausende alte Kamado-Prinzip als die perfekte Grillmethode, weltweit schätzen BBQ-Profis die vielfältigen Möglichkeiten. In der chinesischen Provinz Jiangsu wird die anspruchsvolle Keramik noch produziert und hier entwickelten wir gemeinsam mit Fachleuten einer Manufaktur den Monolith. Jeder Monolith entsteht in aufwendiger Handarbeit. Neben der einzigartigen Keramik werden auch höchste Ansprüche an die Metall- und Holzarbeiten gestellt.