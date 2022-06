Airture [er`tür] ist das Designlabel von Inge Zehetner, die gemeinsam mit Architekt Gerd Zehetner von archiguards® unter dem Motto "the other side of furniture" immer neue Funktionen und Sichtweisen von Objekten entstehen lässt.

Während eine immer größere geografische und finanzielle Distanz zwischen erzeugenden und konsumierenden Personen entsteht, strebt Airture genau das Gegenteil an: Design, Marketing und Produktion in Fahrraddistanz, ein offenes Haus und ein Netzwerk an Experten, Menschen zum Diskutieren, Möbel zum Anfassen, Konstruktionen zum Nachdenken und Werte zum Behalten.

Der Atelier- und Manufakturgedanke wird hier zelebriert und gelebt.