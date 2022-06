Vorwerk flooring ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Teppichböden und -fliesen sowie elastischer Bio-Bodenbeläge. Alle Vorwerk-Produkte für den privaten Wohnraum und das gewerbliche Objektgeschäft werden in Deutschland gefertigt. Für Vorwerk bilden Innovation, Qualität und Ökologie die Basis aller Aktivitäten, immer bedacht auf das Wohlbefinden der Menschen. Alle Kollektionen umfassen hochwertige, auf Vielfalt ausgerichtete Modelle bis hin zu faszinierenden Luxuskollektionen, die auf Wunsch auch individuell gefertigt werden. Darüber hinaus bietet Vorwerk Kollektionen und Sondereditionen an, die in Kooperation mit international renommierten Architekten, Designern und Künstlern entstehen. Diese und weitere Kulturprojekte bilden die kulturelle Substanz der Marke. Vorwerk flooring steht für Kultiviertheit, Kreativität und Intelligenz rund um den Themenkreis Boden. Das macht Vorwerk flooring zu einem tragenden Element der Architektur und zu einer immer wieder begehrten Designmarke.