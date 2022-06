Was ist alltar?

Unter dem Namen alltar entstehen ausdrucksstarke Möbelstücke, gedacht als Akzent in einem Raum. Sie erfüllen jeden Anspruch in Bezug auf ihre Nutzung, sind aber weit mehr, wenn man sie bei sich aufnimmt: Liebenswerte, elegante Wesen mit einem grossen, mechanischen Herzen. Alle alltar-Möbel verbergen in ihrem Inneren ausgeklügelte Funktionen, welche sie ihrem Besitzer bereitwillig zur Verfügung stellen. Ihr Ausdruck ist ruhig und grazil - jedes Stück hat seinen eigenen Charakter.

Mit dieser Überzeugung werden alle "alltare" - Einzelstücke oder Kleinserien - über Monate erdacht, entwickelt und in aufwendiger Handarbeit in Zürich zusammengesetzt und zum Leben erweckt. Alle Bestandteile stammen von sorgfältig ausgewählten Zulieferbetrieben in der Schweiz - viele noch aus den grossen Industriehallen des 18. Jahrhunderts.

Zur Person

Seit dem BWL-Studium hauptberuflich im Finanzwesen tätig, stieg das Bedürfnis nach einem Ausgleich dazu stetig. Das zunehmende Interesse an Möbelgestaltung und einige Gläser Wein gipfelten dann im Jahr 2001 im Prototypen des Polstermöbels . Das Erlebnis, selbsterdachte Formen physisch in den Händen zu halten, war überwältigend.

Es folgten weitere Kreationen für den Eigenbedarf oder aus reinem Interesse an der Realisierbarkeit. Allen gemeinsam waren von Beginn weg mechanische Eigenschaften, welche es davor noch nie gegeben hat - nicht zuletzt aus der Einsicht heraus, dass handwerkliche Präzision und Passion einem Schweizer Kleinsthersteller gut anstehen.

Der Beruf als "Buchhalter" ist übrigens geblieben und als Verbindung zur Möbelentwicklung vielleicht die Eigenart, alle Erstentwürfe zuerst mittels Excel zu skizzieren.