Made in Germany: Unsere Produkte werden ausschließlich in der eigenen Manufaktur der weissfee gmbh in einer der traditionsreichsten Textillandschaften Deutschlands entwickelt und produziert. Hier trifft jahrhundertelange Erfahrung im Stickereihandwerk auf modernste Fertigungstechnik, handwerkliche Meisterschaft auf ausgesuchte Materialien und Tradition auf modernes Design. Experten arbeiten gemeinsam mit Liebe zum Detail an sinnlichen Stoffen für die schönen Momente des Lebens.