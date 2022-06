Als Hersteller von designorientierten Sitzmöbeln und Tischen für renommierte Objekteinrichtungen hat sich Kusch+Co als einer der marktführenden Möbelhersteller in den Bereichen Health, Office, Transport, Hospitality und Culture etabliert.

Zu den Referenzobjekten zählen nicht nur internationale Flughäfen wie Charles de Gaulles (Paris) oder der Stockholm Arlanda Airport sondern auch öffentliche Einrichtungen wie die Yale Universität (USA) und das Hamburger Kongresszentrum CCH.

Der Erfolgsgarant für das Kusch+Co Design ist die gelungene Kombination aus Tradition und Innovation sowie das enge Zusammenspiel von Gestaltern und der hauseigenen Entwicklung. So entstehen nicht nur Möbelklassiker, sondern auch zeitgemäße Kollektionen.

Egal für welchen Bereich – ob in Wartezonen von Flughäfen, in Foyers von Verwaltungsgebäuden oder in vielfältigen Einrichtungen des Gesundheitswesens – mit einer großen Auswahl an Sitzmöbel- und Tischprogrammen bietet Kusch+Co flexible Einsatzmöglichkeiten.