network-design, erfolgreich seit 1997

Ein Netzwerk von Design-Spezialisten, Herstellern, Lieferanten und Logistik Unternehmen ermöglicht die Leistungen für jedes Projekt den kundenspezifischen Bedürfnissen anzupassen. Das reicht von der einzelnen Design-Dienstleistung bis zum Full-Service, das heißt Entwicklung, Produktion und "just in time"-Lieferung. network-design wurde von dem Dipl.-Designer Ralph Kraeuter gegründet. Nach seinem Studienabschluß in Essen und Helsinki entwarf er als freiberuflicher Designer für viele namhafte Firmen Produkte. "Harmonie in Form, Funktion und Emotion" sind das Ziel seiner Arbeit, um erfolgreiche Produkte und Designs zu gestalten. Seinen Kunden legt er ausschließlich ausgereifte Produktkonzepte vor.

Gestalterische und technische Entwicklungen kommen oftmals komplett aus seiner Hand. Eine große Palette verschiedener Produkte begleitete er von der Idee bis zur Serienfertigung inklusive der grafischen Arbeiten. Zunächst konzentrierte sich seine Arbeit auf die Kooperation mit mittelständischen Unternehmen, z. B. Radius in Brühl. Die unterschiedlichen Anfragen und Anforderungen ließen schon bald ein Netzwerk unterschiedlicher Industrieunternehmen entstehen. Als die Größe der Projekte wuchs, kamen auch freie Designbüros, Grafik- und Webdesigner dazu. Auf der Herstellerseite wurden Produktionskontakte bis nach Fernost und China geknüpft.Die offene, freie Struktur ermöglicht heute die kostengünstige Planung, Entwicklung und Umsetzung kleiner und großer Designprojekte, vom Einzelmöbel für ein bestimmtes Interior bis zum Massenprodukt. Herr Kraeuter wählt für jedes Projekt die günstigste Konstellation und übernimmt die Koordination und das Projektmanagment.

Die Projektbeispiele zeigen Ihnen wie effektiv network-design arbeitet.Bereits jetzt freuen wir uns auf neue Herausforderungen.

Ralph Kraeuter, Dipl. Designer