Warum unabhängiges Projektmanagement?

Unabhängiges Projektmanagement wird direkt vom Kunden beauftragt und ist daher auch nur diesem verpflichtet. So kann der Projektmanager als ein loyaler und unabhängiger, lokaler Repräsentant die am Projekt beteiligten einzelnen Gewerke koordinieren und die Interessen des Kunden vertreten.





Was ist meine Hauptzielgruppe?

Da ich an einem amerikanischen College studiert habe und in viele internationale Projekte involviert bin, arbeite ich am meist im zweisprachigen Umfeld für Firmen, die in Europa Büros eröffnen, ändern oder vergrößern möchten. Ich habe Erfahrung darin, Projekte auch aus der Entfernung zu steuern.





Was sind meine Dienstleistungen?

Die Standardleistungen umfassen Teilnahme an Mietverhandlungen, Budgetierung und Budgetverfolgung, Projektplanung, Teamaufbau, Bauaufsicht, Online/offline Meetings, regelmäßiger Berichte des Projektstatus





Warum sollten Sie mich beauftragen?



Damit Sie einen zuverlässigen Projektmanager vor Ort haben der schnell an Ihrer Stelle agieren kann. Weil Sie einen schnell reagierenden Projektmanager bekommen, der sich auf Ihr Projekt fokussiert anstelle mit vielen Projekte gleichzeitig überfordert zu sein. Damit Sie sicher sein können, dass Ihr Projektmanager persönlich Ihre Interessen vertritt. Damit das Projektteam, welches Ihr Projekt umsetzt, professionell, erfahren und engagiert ist. Damit Ihr Budget, der Fortschritt des Projektes und die Deadline überwacht werden, Hindernisse aus dem Weg geschafft oder umgangen werden und der erste Tag im neuen Büro ein Erfolg für alle Projektbeteiligten und ein großartiges Erlebnis für Ihre Mitarbeiter wird.