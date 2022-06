Das niederländische und international operative Familienunternehmen LEOLUX fertigt ausschließlich in Venlo, in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze. Das Unternehmen steht u.a. für innovative und nachhaltige Herstellungsmethoden, die immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. LEOLUX-Sitzideen werden von internationalen Freelance-Designern entwickelt, bzw. entworfen und auf Bestellung des Interior-Fachhandels angefertigt. So kann jeder Endverbraucher sein absolut persönliches Möbel aus einer Vielzahl von Modellen, Bezügen, Farben und Komfortoptionen konfigurieren. LEOLUX wurde im Jahr 1934 gegründet und ist in den Niederlanden zum größten Hersteller moderner Designmöbel herangewachsen. Für Besucher, Endverbraucher, Presse und Einkäufer offeriert LEOLUX persönliche Führungen durch die gesamte Manufaktur (Via Creandi) in Venlo.