Altholz – eine Leidenschaft für altes Holz

Altholz. Vor vielen Jahren haben Menschen in Handarbeit die Balken gehackt. Sonne, Wind und Wetter haben auf Brettern einzigartige Oberflächen hinterlassen. Tritte vieler Menschen sind in alten Fußböden gespeichert. Diese Patina erzählt Geschichten und inspiriert den Betrachter. Alte Eiche liegt voll im Trend. Altholz kommt heute in modernen Inneneinrichtungen und exklusivem Möbelbau zum Einsatz. Auf die Wiederverwertung und Aufbereitung dieser wertvollen Ressource hat sich die Firma Altholz Baumgartner & Co mit mehr als 30 Mitarbeiten spezialisiert. Aus Freude am Original.