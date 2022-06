MÄHR SPURENLOS

"Ein guter Wanderer hinterlässt keine Spuren" – Laotse

Wir gehen neue Wege – Visionen für formschöne und ganzheitliche Einrichtungsgegenstände entstehen und nehmen Gestalt an – es wird probiert und getüftelt – so lange bis unser Handwerker-Geist sich beruhigt zurücklehnt und sagt: „So ist es gut“. Ein Produkt mit anmutendem Design in solider Qualität ist entstanden – geschaffen um dem Nutzer über Jahre hinweg zu dienen. DOCH WAS GESCHIEHT DANACH? WAS TUN, WENN DAS PRODUKTLEBEN ERFÜLLT IST? Wir sind den Weg zu Ende gegangen: Für unsere MährSPURENLOS-Produkte verwenden wir ausschließlich und in absoluter Konsequenz Materialien, die sich nach der Nutzungsdauer und ohne zusätzliche Energiezufuhr von selbst kompostieren – damit sich der Kreislauf, den die Natur bei der Entstehung des Rohstoffs begonnen hat, wieder schließen kann. Es ist nicht einfach Produkte so ganz ohne Metall, Kunststoffe und synthetische Klebstoffe zu entwickeln – aber es ist möglich – es ist möglich keine Spuren zu hinterlassen! MÄHR SPURENLOS