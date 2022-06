Die Diplom-Designerinnen Marina Eggen und Claudia Kappenberger gestalten Möbel und Accessoires, die sie über ihr eigenes Label und den gleichnamigen Laden „Family Tree Shop Karlsruhe“ vertreiben.

Jedes Produkt ist durch seine Materialität und die Geschichte, die es in sich trägt, einzigartig. Grafische Hocker und famos seitlich schaukelnde Schaukelstühle bestechen durch ihre besondere Farb- und Formenvielfalt und sind im privaten wie öffentlichen Raum zu Hause.

"Jedes Stück Material das wir für unsere Produkte verwenden ist ein wertvoller Zeitzeuge von einst. Mit bewährtem Handwerk und jungem Design verwandeln wir es in moderne Erinnerungsstücke an vergangenes Wohnglück mit zeitloser Ästhetik und neuer Bestimmung. Wir haben eine Sensitivität gegenüber Objekten, viel Humor, das Herz am rechten Fleck und eine unbändige Freude bei der Arbeit."