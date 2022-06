Burkhardt Hellwig wurde 1960 in Stuttgart geboren.

Nach einer Ausbildung zum Fotograf studierte er von 1987-1991 Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der renommierten Merz-Akademie in Stuttgart. Unter anderem wurde er von dem bekannten Künstler und Professor Julio Rondo unterrichtet, der seine Sicht des Künstlerischen entscheidend prägte.

Seit 1991 arbeitet Burkhardt Hellwig selbständig als Fotograf.