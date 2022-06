Seit 1986 arbeite ich als freischaffender Fotodesigner. Nach fünf Jahren bildjournalistischer Tätigkeit für die Westfälische Rundschau in Dortmund, zwischenzeitlichem Fotodesign-Studium an der FH Dortmund und der erfolgreich absolvierten Prüfung zum Fotografen- Meister, bin ich überwiegend in der PR- und Werbefotografie tätig.

Meine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Architektur, Industrie, Handwerk und Gesundheitswesen.

Wenn Sie einen erfahrenen Fotografen suchen, der technisch sauber arbeitet, sich ans Briefing hält, dabei aber auch eigene Ideen einbringt, sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und spannende Fotos!