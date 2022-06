BASIS

Sebastian Retz bietet ein erweitertes Portfolio mit kreativen Leistungen über die Corporate Architecture hinaus.

Das integrative Angebot von umspannt die gesamten Markenaufbau- und Markenführungsprozesse – von der Strategie- und Designentwicklung für Marken bis hin zur integrierten und visuellen (Marken) Kommunikation inklusive Social Media, Mobile und Online Marketing.

Mit gründlichen Verständnis für Marken, Menschen, Märkte und Medien sowie einer großen Portion an Ästhetik, Visualisierung und Stil entwickelt er so authentische, prägende und innovative Räume, Designkonzepte und Kommunikationsstrategien für Marken, Produkte, Menschen und Unternehmen.

Sebastian Retz Portfolio umfasst Bereiche wie:

MediatekturArchitekturFilmproduktionMusikproduktionMietmöbelSocial MediaPeople und Model ManagementEventmanagementMessebau Sebastian Retz versteht sich als Partner bzw. Mehrwert für Agenturen, Architekturbüros, Messebauer, Fernsehsender und andere Kreativschmieden. Definiere das Ziel und Sebastian Retz sagt, was zu tun ist.