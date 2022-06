Möchten Sie ein schönes einzigartiges Möbelstück?Oder fehlt Ihnen ein bequemes stabiles Bett, individuell für Sie vom Tischler angefertigt?Einen robusten Tisch, der noch nachfolgenden Generationen Freude bereiten wird?Einen geräumigen Schrank aus edlen Hölzern wie Olive, Zebrano, Vogelaugenahorn, Palisander, Wenge, Kirschbaum, Birnbaum oder Nussbaum für Geschirr, Wäsche oder Akten?Wie wär´s mit einem schicken Sideboard, das alle Audio- und Videogeräte versteckt?Oder mit einem Regal ganz nach Ihrem Geschmack für´s Arbeitszimmer?Hier können wir Ihnen zusätzlich mit Schreibplatten und Schränken, vom Schreiner angepasst an die jeweilige Raumform das Leben erleichtern.Sie möchten Ihre Heizkörper nicht mehr sehen?Es gibt viele Möglichkeiten mit einer Heizkörperverkleidung dieses Problem zu lösen, ohne die Wärmeleistung zu stark zu beeinfussen.Vielleicht fühlen Sie sich in Ihrem Bad nicht mehr wohl?Ein Waschtisch oder ein Schrank aus einem edlen Holz machen aus Ihrem Badezimmer einen gemütlichen Wohnraum.Ihre Küche soll renoviert, ergänzt oder erneuert werden?Sie liebäugeln mit einem Holzfußboden, Parkett oder Massivholz-Dielenboden vielleicht aus Eiche natur oder geräuchert, hell gekälkt, geölt oder mit Lack versiegelt, oder lieber in Ahorn, Kirsche, Nussbaum oder Bambus?Ihre Garderobe gefällt Ihnen nicht mehr? Auf alle diese Fragen haben wir gute Antworten!Sie wohnen in Bergisch-Gladbach, in Bensberg, in Leverkusen, Köln oder vielleicht in Troisdorf oder Bonn?Kein Problem, wir kommen gerne zu Ihnen.Lassen Sie sich von uns beraten. Stimmen Sie einen Beratungstermin mit uns ab, wir freuen uns auf Sie.Wir entwerfen und planen für Sie kostenlos Möbel nach Ihren Bedürfnissen......und wenn Sie wünschen liefern wir Ihnen bald Ihr neues Traummöbel, individuell für Sie vom Tischlermeister angefertigt.

Einzugsgebiete Köln Adresse Grafenmühlenweg 114

51069 Köln

Deutschland

+49-2218888380 www.luettgengmbh.de