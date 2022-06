Josef Lobmeyr hat 1835 den kaiserlchen Hof mit dem

reich geschliffenen „Burgservice“ beliefert. Ebenfalls für die Hofburg gab es den ersten Kristalluster mit elektrischem Licht in Kooperation mit Edison. Kurz darauf hat sein Sohn Ludwig mit dem zarten Trinkservice No.4 den Archetyp des modernen Weinglases geschaffen. Fasziniert von der reduzierten und perfekten Form haben Josef Hoffmann und Oswald Haerdtl zur Zeit der Wiener Werkstätte Klassiker geschaffen. Diese gewannen prompt den Grand Prix der internationalen Jury auf der "Art Deco"-Ausstellung in Paris 1925. Der bekannte Architekt Adolf Loos hat seine Theorien zu Gestaltung und Materialtauglichkeit in einer wunderbaren Barserie verewigt. Die Starburst-Luster für die Metropolitan Oper in New York sind seit Ihrer ersten Spielzeit 1966 ein Lobmeyr-Klassiker.

Mit der persönlichen Wasserkaraffe „Josefine“ von

POLKA 2006 haben wir heute ein Zeichen für den alltäglichen Genuss feiner Gläser gesetzt. Der New Yorker Designer Ted Muehling hat die Vorzüge traditioneller Handwerkstechniken wie Kupferradgravur und Malerei aktuell interpretiert und erlebbar gemacht. Mit Entwürfen von Marco Dessi, Mark Braun, Michael Anastassiades, Max Lamb und Sebastian Menschhorn und vielen anderen bekommt das Lobmeyr-Sortiment immer wieder spannende neue Facetten. Ein Besuch zahlt sich also immer aus, sei es im Wiener Stammhaus oder bei einem der über 50 internationalen Händler mit denen wir unsere Begeisterung für schönes Glas heute teilen.

