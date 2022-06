Austroflamm. Wärme in ihrer schönsten Form.

Austroflamm wurde 1983 gegründet und ist mittlerweile in mehr als 30 Ländern vertreten. Das umfangreiche Produktprogramm reicht vom kleinen Gussofen über Kaminöfen und Pelletöfen, bis zu imposanten Design-Kaminen und Kamineinsätzen.

Bekannt sind unsere Produkte für zeitgemäßes Design und perfekte Verbrennungstechnik (die schon heute die strengsten Emissions-Normen erfüllt, so zum Beispiel auch die neue BImSchV (Bundes-Immissionsschutz Verordnung) in Deutschland). Und Austroflamm steht nicht zuletzt für Innovationskraft, was sich in immer neuen Modellen, aber auch in vielen Detaillösungen zeigt.