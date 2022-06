Das Unternehmen Holzarbeiten André Findeisen aus Eberswalde hat sich auf elegante, handgefertigte Holzmöbel und Holzskulpturen mit sehr hoher Qualität spezialisiert. Egal ob originelle Schaukelstühle, Holzsessel, edle Holzlampen oder maß-gefertigte Betten bei André Findeisen erhalten Sie beste Qualität auf Sie abgestimmt, lieferbar in ganz Deutschland und darüber hinaus.

Viel Leidenschaft für den Werkstoff Holz

In der Werkstatt bei Berlin, werden unter anderem Schaukelstühle hergestellt, welche ganz individuell nach Kundenwunsch in Größe, Holzart und Lederfarbe gefertigt werden können.

Der Werkstoff Holz mit all seinen Facetten liegt dem Holzbildhauer Andr´e Findeisen besonders am Herzen - und das merkt man seinen qualitativ hochwertigen und ausgefallenen Produkten an. Ein Hauptaugenmerk liegt bei den, durch konsequente Handarbeit hergestellten, aufwendigen Holzverbindungen mit ihren nahtlosen Übergängen, welche eine sehr hohe Lebensdauer garantieren.

André handelt nach der Philosophie, Produkte herzustellen, welche Sie Ihr Leben lang begleiten. Dabei finden nur natürliche Materialien Anwendung, wie Öle ohne giftige Lösungsmittel, pflanzlich gegerbtes Leder und edle Hölzer. Die Produkte aus der Werkstatt von Holzarbeiten André Findeisen sind aufgrund des außergewöhnlichen Designs und der hohen Qualität der Blickfang eines jeden Raums.