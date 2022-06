DAVINCI HAUS – dieser Name steht für Faszination in Holz und Glas, für Wohnen in seiner freiesten Form. Die konstruktive Klarheit dieser filigranen Architektur erfüllt höchste Designansprüche.

Als Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Fachwerkbau vereint DAVINCI HAUS Kreativität mit fortschrittlichsten technischen Möglichkeiten, Handwerks- kunst von höchster Qualität mit einer konsequent ästhetisch überzeugenden

Formensprache. Natürliche Baustoffe mit hervorragenden bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften, hohe Dämmwerte und ausgereifte archi- tektonische Details sichern schon seit Jahren günstigste Verbrauchswerte.

DAVINCI HAUS bietet einen Komplett-Service von der ersten Planung über eine perfekt organisierte, güteüberwachte Produktion bis zur schlüsselfertigen Hausübergabe.

Die hauseigenen Architekten, Innenarchitekten, Bauleiter und für jedes Gewerk spezialisierte Fachleute garantieren einen reibungslosen Bauablauf.

DAVINCI HÄUSER sind so individuell wie ihre Bauherren, die Bauauflagen und die jeweiligen Grundstückssituationen.

Ein besonderes Highlight sind die DAVINCI HAUS-Einbaumöbel und Küchen aus eigener Produktion. Alle Möbel stammen aus der Feder von unseren hauseigenen Innenarchitekten. In Material und Form auf die filigrane Holzfachwerkkonstruktion abgestimmt, stehen sie in vollkommener Harmonie zum Charakter des Hauses.

DAVINCI HAUS ist eine international geschützte Marke. Zahlreiche nationale und internationale Schutzrechte dokumentieren den hohen Innovationsgrad des Unternehmens.