Kaiser + Kaiser - Visionen für Freiräume GbR wurde zwar erst im Juli 2008 aus der Taufe gehoben, das Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Klaus Kaiser, aus dem die GbR hervorging, besteht bereits seit 1989. Unser Ziel ist es, Gärten und sonstige Freianlagen zu schaffen, wo Menschen Erholung und Erneuerung für Körper, Geist und Seele finden - Lebens-Räume, Oasen der Ruhe und Besinnung, der Regeneration und Auferbauung, der Erheiterung und Aktivität. Einerseits geht es Kaiser + Kaiser darum die Bedürfnisse und Wünsche unserer Auftraggeber zu erfassen und in der Planung umzusetzen, andererseits aber auch die umfassenden Qualitäten eines Ortes oder einer Landschaft mit all ihren Facetten zu erspüren und in der Gestaltung herauszuarbeiten. Gelungene Gestaltungskonzepte sind das Ergebnis einer ausgewogenen Kombination von Wissen, Erfahrung und Intuition.

Ganz besonders liegt Kaiser + Kaiser die Bepflanzung am Herzen - und dies nicht nur im Privatgarten.