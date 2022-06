Die Fotografie begleitet mich schon seit meiner frühen Jugend. Bereits damals waren es bevorzugt Naturaufnahmen und Blütenportraits, die ich rund um mein Elternhaus einge-fangen habe. Fotos in schwarz/weiß, Farbnegative, Dias – klassische Lehrjahre fast für den Motivsucher von heute.

Mein realer Start in den Ernst des Lebens verlief mindestens genauso klassisch. Nach dem Studium führte der Weg fast 20 Jahre lang die Karriere-leiter in der Telekommunikationsbranche hinauf. Bis dort der Punkt der Einsicht erreicht war: Hier kommt der Blick für das Schöne und Wesentliche im Leben zu kurz. Und für meine alte Liebe, die Fotografie, erst recht. Ich habe sie daraufhin zur Basis meiner beruflichen Selbstständigkeit gemacht und arbeite seit vielen Jahren als freier Gartenfotograf im In- und Ausland. Aus den unterschiedlichsten Perspektiven sehe ich mich dabei in einer ganz persönlichen Überzeugung bestätigt: Auch wenn Natur sich formen lässt – beirren lässt sie sich nicht. Nachhaltigkeit und Konsequenz beweisen also letztlich wohl doch den längeren Atem. Gibt es neben dieser philosophischen Erkenntnis vielleicht noch weitere Parallelen zu meiner Businesswelt von einst? Natürlich! Meine Faszination für digitale Technik kann ich hier perfekt einbringen.