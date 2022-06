"To make your home homeland"

Wir wollen, dass Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen!

Die Wagner Möbel Manufaktur bietet demnach ein "Rund-um-Sorglos"- Paket vom Innendesign bis zur Montage von hochwertigen Möbelstücken. Das Herzstück unserer Projekte bilden in der Regel die Kreationen der Wagner Möbel Manufaktur. Diese werden aber ergänzt durch Stücke von namenhaften Herstellern wie Rolf Benz, Bielefelder Werkstätten, JAB und Ligne Roset.

Wir wollen, dass unsere Kunden stolz sind "Wagner Möbel " zu kaufen und zu besitzen.

Deshalb legen wir größtmöglichen Wert auf Qualität und außergewöhnliches Design. Unsere Kunden kommen aus allen Teilen der Welt und erwarten von uns, dass ihre Aufträge in höchster Handwerksqualität ausgeführt werden. Unsere Mitarbeiter, die im Schnitt seit über 20 Jahren bei "Wagner" beschäftigt sind, kennen diesen Anspruch und führen die meisten Arbeitsschritte auch heute noch in gewohnter Handwerksarbeit aus. In Verbindung mit der Präsizision unseres Maschinenparks entstehen Möbel in perfekter Qualität.