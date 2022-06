raum + objekt manufactur exclusiver raumausstattung wurde 1986 gegründet, und beschäftigt sich seither mit der textilen ausstattung von räumen im gehobenen privat- und objektbereich. heute ist die raum + objekt kein geheimtip mehr in der branche, und weit über die grenzen des eigentlichen standortes hinaus bekannt.

wer in hochwertige textile raumausstattung investiert, erwartet optimalen service und professionelle umsetzung der gesetzten ziele. genau das hat sich die raum + objekt zur aufgabe gemacht. durch das stetige engagement beste ergebnisse immer noch zu toppen hat das unternehmen bundesweit und über die grenzen hinaus bekannt werden lassen. insbesondere in benelux, konnten in den letzten jahren aufgrund des hohen qualitätsanspruch zahlreiche privataufträge abgewickelt werden.

im textilen segment bedient sich raum + objekt ausgewählter collectionen der leader aus dem stoffbereich. neben nya nordiska, rubelli, und creation baumann, findet man ebenso ausgewählte stoffe von dominique kieffer und armani casa exclusive textiles by rubelli. stoffe, deren wertigkeit auf höchsten niveau für sich sprechen, und die in anspruchsvoller ideenumsetzung und gestaltung individuell geprägter innenräume gerecht werden.das gleiche wird im bereich der textilen bodenbeläge vollzogen. auch hier wird auf manufacturen wie m.i.d. carpets, oliver treutlein, van besouw und object carpet gesetzt, weil eben beste qualität die oberste priorität bei raum + objekt hat.

und verarbeitet ? ob es nun die mitunter von hand vernähten stoffe sind, oder die verspannung feiner wollteppiche, oder die bespannung ganzer wandflächen in edler seide, alles wird von einem hochqualifiziertem team und im eigenen atelier ausgeführt. eben manufactur – eben anders. und somit liegen auch für den kunden die vorteile auf der hand. ob private auftraggeber, bauherren, hoteliers oder besitzer von residencen und villen. sie alle stehen vom ersten beratungsgespräch an in professionellem und persönlichem dialog mit dem inhaber der raum + objekt, dem innenausstatter bernhard maltry.

kreative ideen – mögen sie noch so ausgefallen sein – werden von beginn an auf realisierbarkeit geprüft. dies erspart zeit, und verhindert komplikationen in der ausführungsphase. auch professionelle planer aus architektur und innenarchitektur sind bei raum + objekt manufactur exclusiver raumausstattung gut aufgehoben, da produkte und ausführungsleistung aus einer hand kommen.

raum + objekt manufactur exclusiver raumausstattung – inspiration emotion kommunikation – einfach anders. fordern sie uns. wir freuen uns auf sie.