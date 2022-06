"son of nils" wurde 2008 von Pierre Nilsson in Berlin gegründet. Unter der Marke arbeitet Pierre mit seinem Team an vielfältigen Produkten, die durch emotionalen und funktionalen Werten das alltägliche Leben bereichern. Die bunte und vielschichtige Kulturszene Berlins gibt Anregungen für die Entwicklung der Produkte. Aber auch die Natur und die Einsamkeit Nordschwedens, Pierres Heimat, wirken inspirierend.

Für die Produkte der Marke "son of nils" steht die ein­wandfreie und hohe Qualität an erster Stelle. Ein wichtiges Anliegen ist die lokale Produktion. Die regionale Herstellung spricht für die Erfüllung dieses Anspruches und begründet, auch wegen der positiven Umweltbilanz, diese bewusste Entscheidung.