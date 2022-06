Das zweigespann ist ein junges Design Label aus Datteln. Am Rande des Ruhrgebiets und Tor zum Münsterland agiert das Gespann aus dem Grünen heraus in die Welt. Es besteht aus der Projektgestalterin Anna Morosow und dem Projektgestalter und Tischlermeister Dirk Wember. Die beiden beschäftigen sich mit Produktdesign, Logoentwicklung und Raumgestaltung. Das Ergebnis Ihrer Arbeiten ist oft schlicht, hat aber immer etwas Besonderes. Es liegt in Ihrer Natur Produkte zu schaffen, die etwas Außergewöhnliches besitzen, sei es nun die Form oder auch die besondere Funktion. Nichts wird dem Zufall überlassen. Der handwerkliche Hintergrund der Beiden fließt oft mit in die Arbeit hinein und gibt Produkten einen Mehrwert.