Skapetze Lichtmacher mit Firmensitz im niederbayerischen Simbach am Inn direkt an der B12 zwischen München und Passau ist seit über 40 Jahren Ihr Licht-Profi in allen Fragen rund um das wichtige Thema Beleuchtung.





Bayerns größtes Lichtstudio ist mit 24 Mitarbeitern ein junges und modernes Unternehmen, das stets versucht, den Unterschied in Sachen Beleuchtung für all seine Kunden kreativ umzusetzen.





Auf den über 1.600 Quadratmetern der Skapetze-Leuchtenausstellung gibt es die aktuellen Leuchtentrends in perfekt inszeniertem Ambiente zu entdecken, eine faszinierende Lichtwelt um bekannte Marken wie Slamp, Louis Poulsen, Flos, By Rydens, Artemide oder Foscarni.





Darüber hinaus bietet Skapetze Lichtmacher auch hochwertige Leuchten der Eigenmarke s.LUCE an sowie Einzelumsetzungen auf Anfrage. So oder so bekommen Kunden und Interessenten hier einen Alles-aus-einer-Hand-Service rund um das Thema Beleuchtung.





Ob Stehleuchten, Tischleuchten, Wandleuchten, Deckenleuchten, Hängeleuchten, Pendelleuchten oder sonstige Lichtlösungen – Skapetze Lichtmacher bietet Innen- und Außenleuchten für jeden Wohn- oder Geschäftsbereich, für Wohnungen und Einfamilienhäuser genauso wie für Hotellerie, Gastronomie und Geschäftsprojekte.





Der Online-Shop von Skapetze Lichtmacher: Lampen und Leuchten per Mausklick

Im Online-Shop von Skapetze Lichtmacher gibt es mehr als 10.000 ausgewählte Leuchten und Lampen zu günstigen Preisen zu entdecken.





Darüber hinaus können Kunden in aufregende Lichtwelten eintauchen, um aktuelle Trends zu entdecken, Neuigkeiten zu erfahren und in der gewünschten Kategorie fündig zu werden. Von Wohnzimmer- und Esszimmerleuchten über Schlaf-, Kinder- und Badezimmerleuchten bis hin zur Küchen-, Terrassen- oder Gartenbeleuchtung steht im Online-Shop rund um die Uhr die volle Auswahl zur Verfügung.





Im Fokus stehen dabei stets besondere Highlights, die Freude bereiten und zum Blickfang in jedem Zuhause werden. Im Lichtsortiment von Skapetze Lichtmacher können interessierte Kunden 24 Stunden zu jeder Tages- und Nachtzeit shoppen – und das an 365 Tagen im Jahr. Ein absoluter Pluspunkt: Bei lagernder Ware werden Bestellungen bis 13 Uhr noch am selben Tag versendet.





Auch Individualität wird bei Skapetze Lichtmacher ganz groß geschrieben. Selbst wer trotz des umfangreichen Angebots nicht das Passende findet oder sich von Vornherein eine individuelle Sonderanfertigung wünscht, wird hier unter Garantie glücklich. Selbst aus den anspruchvollsten Aufgaben schafft Skapetze fantastische, maßgeschneiderte Lichtlösungen.





Für einzigartige Beleuchtungsvarianten jenseits vom Standard können Kunden auch die innovativen Leuchten-Konfiguratoren auf der Webseite nutzen. Mit ihnen lässt sich für die Topseller-Serien von s-LUCE die ganz persönliche Wunschleuchte individuell zusammenstellen und ganz nach den eigenen Vorlieben personalisieren.





Stationärer Verkauf im Leuchten-Showroom in Simbach a. Inn (Rottal-Inn / Bayern)

Die hochwertigen Leuchten aus dem Skapetze-Sortiment kann man natürlich nicht nur online erwerben, sondern auch vor Ort im Leuchten-Showroom in Simbach am Inn. Auf über 1.600 Quadratmetern werden die Topseller der Eigenmarken sowie die besten Modelle renommierter Hersteller präsentiert, genauso wie echte Geheimtipps weniger bekannter Marken.





Darüber hinaus steht allen Besuchern eine kompetente und umfassende Beratung vor Ort zur Verfügung sowie die Möglichkeit, Sonderanfertigungen zu besprechen und in Auftrag zu geben. Egal, ob online oder offline – die Lichtprofis von Skapetze Lichtmacher sind rund um die Uhr für ihre Kunden da.





Alles aus einer Hand bei Skapetze Lichtplaner

Die Kunden von Skapetze Lichtmacher können sich über einen Rundum-sorglos-Service freuen.

Neben der kostenlosen Lichtberatung, bestehend aus Konzeption, Lichtkonzepterarbeitung und Angebotserstellung bekommen alle Kunden auf Wunsch eine Stilberatung, um eine harmonische Symbiose aus Einrichtung und Beleuchtung zu garantieren, eine umfassende Lichtplanung mit Installationsplan, persönlicher Betreuung und Planung sowie eine fristgerechte und saubere Montage durch interne, erfahrene Lichttechniker.





Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Großprojekt in einem Geschäftsgebäude handelt oder um den einfachen Austausch einer bestehenden Wohnzimmerlampe, um das umfangreiche Beleuchtungskonzept eines Hotels oder die Neuplanung der Beleuchtung einer Arztpraxis. Skapetze Lichtmacher ist stets der zuverlässige Ansprechpartner für alle, die sich ihren ganz persönlichen Leuchtentraum erfüllen möchten.





Unter www.skapetze.com finden Sie alle Informationen rund um das Thema Licht, Leuchten, Lampen und Lichtplanungen aus unserem Haus.





Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!