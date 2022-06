Möbeldesignerin und -tischlerin Linn Narane ist der kreative Kopf des Werkstattstudios WANDERBIRD Möbel, welches sich im brandenburgischen Brodowin nord-östlich von Berlin befindet. Die ausgebildete Diplomingenieurin der Feinwerktechnik mit 7 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Automatisierungstechnik, entdeckte die Welt des Möbeldesigns für sich, welche ohne zu Zögern ihre Leidenschaft wurde.

Nach erfolgreichem Abschluss ihres Masters Anfang im Bereich Möbeldesign an der Bucks New University in High Wycombe, England kreiert sie nun Kleinmöbel unter dem Namen WANDERBIRD Möbel. Ihre Stücke verbinden Lebenskultur, Design und ökologische Sensibilität und verkörpern eine Philosophie der Verschmelzung von Funktionalität und Ästhetik, ohne jemals die Bedeutung der ökologischen Nachhaltigkeit und handwerklichen Qualität zu vergessen.

Linns Entwürfe haben Elemente von Schlichtheit, Leichtigkeit und Wanderlust kombiniert mit Lowtech-Konstruktionsmethoden welche es dem Nutzer erlauben die Möbel per Hand ganz ohne Werkzeuge zusammenzubauen. Sie arbeitet ausschliesslich mit natürlichen Materialien wie Massivholz, Kork und Wollfilz.